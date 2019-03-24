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Ders sayısı yarıya inince açıkta öğretmen kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Dersler yarıya inince hiçbir öğretmenim boşta kalmayacak. Sadece çocuk derinleşecek." dedi.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 09:25..
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2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ortaöğretimlerde ders sayısı azaltılacak. Bunun için çalışmalalarını sıklaştıran Bakanlık, detayları yakın bir tarihte açıklayacak.

"AÇIKTA ÖĞRETMEN KALMAYACAK"

Selçuk, "Dersler yarıya inince hiçbir öğretmenim boşta kalmayacak. Sadece çocuk derinleşecek. Bir sınıfta iki saat fizik dersi veriyorsanız, 6 saat vereceksiniz, laboratuvara gideceksiniz." açıklamasında bulundu.

Ders sayısı yarıya inince açıkta öğretmen kalmayacak

20 BİN ATAMA DAHA YAPILACAK

Milli Eğitim Bkaanlığı (MEB) 7 Şubat'ta 20 bin öğretmen ataması yapmıştı. 2019 yılı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin öğretmen daha atayacaklarını söyledi.

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