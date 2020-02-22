Dershane öğrencilerini çıkarıp, kapıya kilit vurdular

Karabük Tüccarlar Kooperatifi içerisinde bulunan özel bir dershanede öğrenciler, dersten çıkartılarak kapılara kilit vuruldu.

Öğrencilerin durumu ailelerine bildirmesi üzerine veliler, dershane önüne geldi.

POLİSE GİDİP, ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayı anlamaya çalışan veliler, çocuklarının sınava hazırlandığı dershanenin kilitli olduğunu görünce şok oldu. Konu ile ilgili olarak dershanenin müdürüne ulaşamayıp muhatap bulamayan veliler, 3 Nisan Polis Merkez Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.

SAAT 11.00'DA ÇIKARIP, KAPILARA KİLİT VURDULAR

Liseye Geçiş Sınavına hazırlanan 8. Sınıf öğrencisi Mehmet Biçici, "Sabah 8’de geldik. 11.00'da bizi dışarı çıkartıp, kapıları kilitlediler. Biz kapının önünde kaldık. Bunu duyan ailelerimiz de buraya geldiler.” dedi.

"ÖĞRETMENLERİN MAAŞLARI VERİLMEMİŞ"

İki çocuğunu aynı dershaneye yazdıran velilerden Mustafa Demirci, “Geldim anlaştım, paramı peşin verdim. Birkaç ay sonra aksamalar başladı, öğretmenler değişmeye başladı. Sebebini sorduğumda hep bir mazeret ürettiler. Öğretmenlerin maaşları verilmemiş.” diye konuştu.

"DÜNDEN BERİ ARIYORUZ, ULAŞAMIYORUZ"

Demirci, olayın duyulmasının ardından bütün velilerin dershane önünde toplandığını kaydederek, “Kimisi parasını peşin ödemiş, kimisi senet yapmış. Dünden beri kendisini arıyoruz, ulaşamıyoruz. Gece yarısı hocanın birine mesaj atmış. Ben gelemiyorum. Başının çaresine bak, Allah yardımcın olsun diye mesaj atmış.” ifadelerini kullandı.