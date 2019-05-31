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Dersim kararıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

DHA | 31.05.2019 - 13:44..
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Tunceli Belediyesi Meclisi, 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar vermiş, binanın tabelası değiştirilmişti.

MAHKEME DURDURDU

Tunceli Belediyesi'nin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Dersim kararıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

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