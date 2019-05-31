Dersim kararıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kavga eden bir çifti ayırmak isteyen Asena Atalay, neye uğradığını şaşırdı.

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Komada olan Suudi Prens ilk kez hareket etti

Kraliyet ailesi üyelerinden olan ve komada olan Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı.