Dersim kararıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Tunceli Belediyesi Meclisi, 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar vermiş, binanın tabelası değiştirilmişti.
MAHKEME DURDURDU
Tunceli Belediyesi'nin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.
İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.