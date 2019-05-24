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Dersten kaçıp, denize giren iki liseli boğuldu

Çanakkale'de 17 yaşlarındaki iki gencin ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

DHA | 24.05.2019 - 15:15..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 arkadaş dersten kaçıp, Ak Liman mevkisine geldi.

DALGALARA KAPILARAK BOĞULDULAR

Buradan denize giren liselilerden Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17), kısa süre sonra dalgalara kapılarak, gözlerden kayboldu. Kurtulan iki liseli durumu sahildekilere haber verdi.

Dersten kaçıp, denize giren iki liseli boğuldu

YARI BAYGIN BULUNDU, KURTARILAMADI

Hemen suya atlayan çevredekiler, Sıtkı Esen'i yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dersten kaçıp, denize giren iki liseli boğuldu

KÖYDEKİLERİ YASA BOĞDU

Olay yerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve botları ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonunda İbrahim Soysal'ın da cansız bedenine ulaşıldı. İki gencin ölümü Esen'in yaşadığı Babadere köyü ile Soysal'ın yaşadığı Naldöken köyünü yasa boğdu.

Dersten kaçıp, denize giren iki liseli boğuldu

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