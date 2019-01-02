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Derya Şensoy aşkına ömür biçti

Uzun süredir Sarp Levendoğlu ile aşk yaşayan Derya Şensoy, yeni yılı Instagram hesabından sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak kutladı.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 06:46..
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Oyuncu Sarp Levendoğlu ile iki yıldır beraberlik yaşayan Derya Şensoy, Instagram hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımı ile aşklarının daha uzun yıllar süreceğinin müjdesini verdi.

"NİCE 2059'LARA"

Aşkını haykıran Şensoy, Levendoğlu ile gülerken görüldükleri fotoğrafa, "2019'um… 2029..2039..2049..2059 Sarp Levendoğlu mutlu yıllar" notunu düştü.

AŞKIN GEÇMİŞİ

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile meslektaşı olan Birce Akalay 2.5 yıllık evliliklerini 2017'nin Ocak ayında sonlandırmıştı. Akalay'ın aldatıldığı ve bu boşanmaya Derya Şensoy yüzünden olduğu iddia edilmişti.

Derya Şensoy aşkına ömür biçti

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