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Destici: Gün birlik olma günüdür

Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama yapan BBP Lideri, birlik beraberlik mesajları verdi.

DHA | 25.01.2020 - 16:45..
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DESTİCİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Destici, burada yaptığı konuşmasına Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, başladı.

Türkiye'nin Elazığ depreminde kenetlendiğini ifade eden Destici, "Türkiye burada da birlik olmuş vaziyette. Milletimiz, devletimizin yetkilileri, milletimizin her bir ferdi, bölgede yaşayanlar başta olmak üzere ülkemizin her bir tarafından bölgeye yardımlar ulaştırılıyor. Yardımların ötesinde dualar gönderiliyor. Bir an önce oradaki vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması, depremden etkilendikleri kötü sonuçların ortadan kalkması için Türkiye adeta kenetlenmiş vaziyette, bir olmuş vaziyette. Zaten biz bu tür durumlarda bir olmayı her zaman başarmış necip bir milletiz. Burada da bunu gördük. Milletimizin bu birlikteliği bu sahiplenmesi bu acıların kısa sürede sarılmasına büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR

Depremi istismar etmeye yönelik açıklamaların da olduğunu belirten Destici, "Burada bir takım, hem siyaset camiasından hem sanat camiasından hem de yazar- çizer takımından, bu deprem üzerinden bir takım olumsuz açıklamalar, bunu istismar etmeye yönelik açıklamalar görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Onlara tavsiyemiz şudur; 'Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Gün dayanışma günüdür. Gün ailesini, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı ve yaralılarımızı ve depremden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımızı sahiplenme günüdür. Onlarla bir olma günüdür.' Onun için bu tür fırsatçıları da buradan uyarıyorum. Bundan uzak durun. Söyleyeceğiniz bir sözünüz varsa acılarımız geçtikten sonra yaralarımız sarıldıktan sonra elbette ki herkes düşüncelerini söyleyebilir ama gün o gün değil. Bugün bunun üzerinden istismar olmaz. Bunun üzerinden bir takım eleştiriler kabul edilemez diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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