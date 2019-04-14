Deutsche Bank çalışanları Commerzbank ile birleşme istemiyor

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek üzere görüşmeler gerçekleştiriyor.

Deutsche Bank çalışanları arasında yapılan bir ankete göre ise, çalışanların yüzde 69’unun iki bankanın birleşmesini istemediği ortaya çıktı.

ÇALIŞAN SAYISI AZALACAK

Ankete göre birleşme halinde üç yıl içerisinde işlerini kaybedeceklerine inanan Deutsche Bank çalışanlarının oranı yüzde 83 olurken, birleşme nedeniyle 30 bin çalışanın işini kaybedeceği tahmin ediliyor. Deutsche Bank, yıl sonuna kadar 98 bine yakın olan çalışan sayısını 90 binin altına düşürmeyi hedefliyor.

Deutsche Bank Denetleme Kurulu Başkanı Paul Achleitner, iki bankanın birleşmesiyle ilgili Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing için hazırladığı raporda geçtiğimiz yıl satın alınan Postbank’ın Deutsche Bank’a uyumunun henüz gerçekleşmediğini, öncelikle bu iki bankanın uyumunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Deutsche Bank’ın Commerzbank’ı satın almasının ekonomik olarak isabetli bir karar olmasına rağmen uygulamada başarılı bir birleşmenin olmayacağı belirtiliyor.