taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Deutsche Bank çalışanları Commerzbank ile birleşme istemiyor

Alman merkezli iki bankanın birleşecek olması çok sayıda kişinin işsiz kalması anlamına da geliyor.

İHA | 14.04.2019 - 11:03..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek üzere görüşmeler gerçekleştiriyor.

Deutsche Bank çalışanları arasında yapılan bir ankete göre ise, çalışanların yüzde 69’unun iki bankanın birleşmesini istemediği ortaya çıktı.

ÇALIŞAN SAYISI AZALACAK

Ankete göre birleşme halinde üç yıl içerisinde işlerini kaybedeceklerine inanan Deutsche Bank çalışanlarının oranı yüzde 83 olurken, birleşme nedeniyle 30 bin çalışanın işini kaybedeceği tahmin ediliyor. Deutsche Bank, yıl sonuna kadar 98 bine yakın olan çalışan sayısını 90 binin altına düşürmeyi hedefliyor.

Deutsche Bank çalışanları Commerzbank ile birleşme istemiyor

Deutsche Bank Denetleme Kurulu Başkanı Paul Achleitner, iki bankanın birleşmesiyle ilgili Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing için hazırladığı raporda geçtiğimiz yıl satın alınan Postbank’ın Deutsche Bank’a uyumunun henüz gerçekleşmediğini, öncelikle bu iki bankanın uyumunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Deutsche Bank’ın Commerzbank’ı satın almasının ekonomik olarak isabetli bir karar olmasına rağmen uygulamada başarılı bir birleşmenin olmayacağı belirtiliyor.

Deutsche Bank çalışanları Commerzbank ile birleşme istemiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

207
Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

147
ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

104
Tuzla'da piyade okulunda yangın

Tuzla'da piyade okulunda yangın

37
Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

321
Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

33
Şenol Güneş: Burak Yılmaz dünya çapında bir oyuncu

Şenol Güneş: Burak Yılmaz dünya çapında bir oyuncu

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir