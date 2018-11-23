Deutsche Bank kara para aklama skandalına karıştı

Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sylvie Matherath, skandalla ilgili yaptığı açıklamada, muhabir banka olarak müşterilerinin incelenmesinden sorumlu olmadıklarını açıkladı.

ESTONYA'DAKİ ŞUBE ARACILIĞIYLA 200 MİLYAR EURO AKLADI

Danimarka, Estonya ve ABD savcıları tarafından aylardır takip edilen kara para skandalıyla ilgili araştırmada, Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank'ın, Estonya'da bir şube aracılığıyla 200 milyar Euro akladığı, buna da Alman Deutsche Bank'ın aracılık yaptığı belirlendi.

HİSSELER DÜŞTÜ

Uzun takibin ardından kara para aklama skandalına karışan Deutsche Bank yetkilileri, muhabir banka olarak, Danimarka Dansk Bank şubesine yapılan havalelerin ABD'ye gönderildiğini itiraf etti. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Deutsche Bank'ın hisseleri taban yaptı.