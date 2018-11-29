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Deutsche Bank’ta kara para aklama araması

Almanya'da kara para aklama soruşturmasına yönelik, bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor.

AA | 29.11.2018 - 13:12..
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Deutsche Bank’ta kara para aklama araması

Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde Frankfurt Savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Deutsche Bank’ta kara para aklama araması

MERKEZE POLİS BASKINI

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, federal polis yetkilileri ile birlikte kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor.

Deutsche Bank’ta kara para aklama araması

Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip, sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

Deutsche Bank’ta kara para aklama araması VİDEO

Deutsche Bank’ta kara para aklama araması

AVRUPA BANKALARI İLE İŞ BİRLİĞİ

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde, bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Deutsche Bank’ta kara para aklama araması

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 eurodan işlem görüyor.

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