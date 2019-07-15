Deutsche Bank'dan Hollandalı konut kooperatifine ödeme

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’ın faiz türev ürünlerini uygunsuz şekilde sattığı iddası haklı bulundu.

175 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Vestia’dan yapılan açıklamada, Deutsche Bank’ın faiz türev ürünlerinin satışı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeden 175 milyon ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

ŞİRKET DAVADAN VAZGEÇECEK

Bununla Vestia’nın 2016’dan beri Londra’da mahkemede olan davadan vazgeçeceği belirtilen açıklamada, ödemenin kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

İFLASIN EŞİĞİNE GELMİŞTİ

Hollandalı kooperatif, 2012’de artan faiz oranlarına karşı tampon vazifesi görmesi amacıyla Deutsche Bank ve diğer büyük yatırım bankalarından satın aldığı faiz türev ürünlerinden 2 milyar avro zarar ederek, iflasın eşiğine gelmişti.