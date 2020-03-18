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Dev bataryalı Samsung Galaxy M21 tanıtıldı

6000 mAh batarya kapasitesine sahip Samsung Galaxy M21'in fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 14:59..
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Samsung, geçtiğimiz yılın başlarında Galaxy M serisine ait Galaxy M10, M20, M30 ve M40 modellerini duyurmuştı. Şirket, şimdi ise bu modellerin güncellenmiş sürümlerini piyasaya sürecek.

Tasarımsal olarak geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy M31 modeline oldukça benzeyen M21, özellikle sahip olduğu dev batarya kapasitesi ile kullanıcılara şarj sorunu yaşatmayacak.

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SAMSUNG GALAXY M21 ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde FHD+ Super AMOLED bir ekranla karşımıza çıkan Samsung Galaxy M21, gücünü Samsung'un kendi işlemcisi  Exynos 9611'den alıyor.

4GB RAM kapasitesine sahip telefon, kullanıcılara 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.

48 MP + 8 MP + 5 MP üçlü kamera kurulumuna sahip Galaxy M21'in ön tarafında ise 20 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

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Samsung'un, Galaxy M serisinde genellikle batarya kapasitesine odaklandığını biliyoruz. Galaxy M21 modelinde de oldukça cömert davranan şirket, telefona 6000 mAh kapasiteli bir batarya ekleyerek kullanıcılara şarj sorunu yaşatmayacak.

Samsung Galaxy M21'in 4GB RAM + 64GB depolama sürümünün fiyatı ise 175 dolar olarak açıklandı.

23 Mart'tan itibaren Hindistan'da satışa çıkacak telefonun, ülkemize ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

Instagram: @eshteknoloji

Dev bataryalı Samsung Galaxy M21 tanıtıldı

Dev bataryalı Samsung Galaxy M21 tanıtıldı

Dev bataryalı Samsung Galaxy M21 tanıtıldı

Dev bataryalı Samsung Galaxy M21 tanıtıldı

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