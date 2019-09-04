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Dev bataryalı Samsung Galaxy M30s'nin özellikleri belli oldu

Samsung, özellikle batarya kapasiteleriyle ön plana çıkan Galaxy M serisine yeni bir akıllı telefon daha ekleyecek. İşte Galaxy M30s'nin özellikleri.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 10:09..
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, piyasaya sürdüğü Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 amiral gemisi modellerinden farklı olarak orta segment Galaxy A ve Galaxy M serisi için de çeşitli telefonlar piyasaya sürüyor. Şirket, şimdilerde Galaxy M ailesinin yeni üyesi Galaxy M30s modeli üzerinde çalışıyor. Telefon her ne kadar tanıtılmasa da birçok özelliği ve tasarımı şimdiden belli olmuş durumda.

galaxy m30s

SAMSUNG GALAXY M30s ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde ve  2400x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ ekrana sahip olan Galaxy M30s, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 9610'dan gücünü alacak olan telefonda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP derinlik sensörü bulunacak. Telefonun ön tarafında ise 16 MP tek bir kamera yer alıyor.

Tam tamına 6000 mAh kapasitesinde dev bir batarya ile satışa çıkacak Galaxy M30s, şarj konusunda kullanıcılarına hiçbir sıkıntı yaşatmayacak.

galaxy m30s

SAMSUNG GALAXY M30s FİYATI

Yaklaşık olarak 263 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak olan Galaxy M30s'nin, 18 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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