Dev ekranlı Huawei Mate 20 X 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı Mate 20 X modelinin 5G destekli yeni sürümü olan Mate 20 X 5G'yi İngiltere'de düzenlediği etkinlikte resmi olarak tanıttı. Mate 20 X modelinde olduğu gibi 7,2 inç ekran boyutuyla dikkat çeken telefonun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

HUAWEI MATE 20 X 5G ÖZELLİKLERİ

7,2 inç gibi oldukça büyük bir ekrana sahip Huawei Mate 20 X 5G, HDR destekli OLED ekran paneli kullanıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip 5G destekli telefon, damla çentikli bir ekran tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

40 MP + 20 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuna sahip Huawei Mate 20 X 5G'nin ön tarafında ise 24 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip Huawei Mate 20 X 5G, 40W gibi oldukça iyi hızlı şarj desteğine sahip 4200 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Şimdilik sadece İngiltere'de belirli mağazalarda satışa çıkacak telefonun çıkış fiyatı ise 999 Euro olarak açıklandı.

Ülkemizde henüz 5G teknolojisi bulunmadığından Huawei Mate 20X 5G'nin, hemen ülkemizde satışa çıkmasını beklemek biraz mantıksız olur.

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