Dev kalamar yumurtalarının büyüklüğü hayrete düşürüyor

Norveç merkezli Keşif Araştırma Gemisi (REV) dalgıçları, yaptıkları dalışta 4 metre çapında dev bir kalamara rastladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri de şaşırtıyor.

YUMURTANIN NEDEN BU KADAR BÜYÜDÜĞÜ AÇIKLANAMADI

Görüntülerde, dalgıçların kalamar yumurtası etrafında, yumurtayı inceledikleri görülürken, yumurtanın büyüklüğü izleyenleri şaşırttı.

Bilim insanları, bu büyük yumurtanın içerisinde milyonlarca küçük yumurtanın bulunduğunu ve bu yumurtaların neden bu kadar büyüdüklerini henüz açıklayamadıklarını duyurdu.

Dev kalamar yumurtası görenleri şaşırtıyor VİDEO