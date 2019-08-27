Dev kapışma: Android ve iOS arasındaki bütün farklar

Devlerin Kapışması #1: Android ve iOS

Merhaba sevgili Ensonhaber takipçileir. Devlerin Kapışması adlı yeni serimizde teknoloji dünyasının iki dev şirketini veya ürününü karşılaştırıyoruz. İlk bölümümüzün konukları ise Android ve iOS.

Dünyanın en çok kullanılan iki işletim sistemi Android ve iOS'u birçok farklı kategoride karşılaştırıp bir kazanan belirledik. Özellikle yeni akıllı telefon alacak okuyucularımızın mutlaka izlemesi gereken eğlenceli kapışma videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

DEVLERİN KAPIŞMASI #1: ANDROID vs iOS YouTube'dan İZLE

Devlerin Kapışması ikinci bölümde karşılaştırmamızı istediğiniz şeyleri yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılardan Ensonhaber sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.

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