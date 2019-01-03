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Dev kayalar apartmanın üzerine düştü

Gümüşhane kent merkezindeki Oltanbey Mahallesi’nde dağdan kopan dev kayalar 10 katlı apartmanın üzerine düştü. Olayda kayalar yangın merdiveni boşluğunu yıktı.

AA | 03.01.2019 - 21:01..
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Son yıllarda kayaların kesilerek önüne yapılan binalar nedeniyle bazı uzmanlar tarafından ‘Gümüşhane’nin yeni afet alanı’ olarak tabir edilen Oltanbey Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşen olay yürekleri ağza getirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yamaçtan kopan kaya parçaları yuvarlanarak Müze Evleri Sitesi'ndeki 10 katlı E Blok'un 2. ve 4'üncü katlarına çarptı.

Olayda, binanın merdivenlerinin bulunduğu söz konusu katlardaki duvar kısmen yıkıldı.

Yaralananın olmadığı olayın ardından Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı görevliler, bölgede önlem aldı.

Binanın çevresinde de güvenlik önlemleri alan görevliler, incelemeler sonrası buradan ayrıldı.

Dev kayalar apartmanın üzerine düştü

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