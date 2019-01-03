Dev kayalar apartmanın üzerine düştü

Ceren Damar'ın kocası: Benim eşim bir eğitim şehididir

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, evinde bulunan Kabe örtürsünün görüntüsünü paylaştı ve "Evimde, Mekke'deki Kabe'nin örtüsünden bir parça bulundurduğum için onurluyum" ifadelerini kullandı.

Recep Gürkan, yeni yıl dolayısıyla Yunanca hazırlattığı afişte kendisini 'Edirne Belediye Başkanı' yerine şehrin Bizans'taki adı olan 'Androapolis belediye başkanı' olarak tanıttı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues ile yolların ayrılabileceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar Şenel'in eşi cenaze töreninde, "İyi bir mühendis, iyi bir hukukçu, iyi bir doktor değil iyi bir insan olmaya çalışın." dedi.

Ceren Damar'ın kocası: Benim eşim bir eğitim şehididir

1 Memurların 2019 zamlı maaşları En düşük memur maaşı 2019 yılında 3468 lira, en yüksek memur maaşı ise 13 bin 270 lira oldu.

2 Turgut Altınok'un kızı İyi Parti'den istifa etti Turgut Altınok siyasetten çekilince İyi Parti'den siyasete giren kızı Ayça Altınok, babasının AK Parti'den aday olmasıyla istifa dilekçesini verdi.

3 2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 10,19, memur emeklisinin zam oranı ise 10,7 olarak ortaya çıktı.

4 Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, etrafındaki ünlü arkadaşlarını birer birer kaybediyor.

5 Enflasyon rakamları açıklandı Yıllık en fazla artış ev eşyası grubunda gerçekleşirken, aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabı sektöründe oldu.

6 Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi Gece yarısı 5.70 seviyelerine fırlayan dolar, tekrar toparlanarak 5.46 seviyelerine geriledi.