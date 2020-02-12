Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan amatör balıkçılar Yaver Eren ve Sıtkı Tuğcu, lastik botlarıyla Karaköy Limanı’ndan denize açıldı. Ağlarına takılan balığı bota çekemeyen iki arkadaş, balıkla birlikte sürüklenmeye başladı.

8 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Uzun süre balık ile beraber sürüklenen Eren ve Tuğcu, arkadaşlarından yardım istedi. İkili, 8 saat sonucunda bulundukları yerden kurtarılabildi.

Zorlu geçen balık maceralarından sonra koca bir orkinosa kavuştular.

Dev orkinosu 8 saatte yakaladılar

“UYURKEN BİR ANDA OLTANIN SESİYLE UYANDIM"

Rahatsız olduğu için uyuya kaldığını belirten Tuğcu, “Uyurken bir anda oltanın sesiyle uyandım. 6 saat ben uğraştım, 2 saat Celal uğraştı. 8 saat sonunda hep birlikte balığı alabildik.” dedi.





KÖPEK BALIĞI SANDILAR

İki amatör balıkçının yardım talebi üzerine denize açılan balıkçı Celal İşçi ise, yaşananları şöyle anlattı: "5 saat uğraşmalarına rağmen balığı alamadıklarını söylediler. Yardıma gittim, 2-3 saat de biz uğraştık. Sonunda balığı alabildim. Önce köpek balığı olduğunu zannettim, orkinos olduğunu görünce çok sevindik." dedi.



