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Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre genişliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

AA |
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Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Kartegena Limanı'na doğru yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, İstanbul Boğazı geçişine saat 10.00'da başladı.

Boğaz güvenliği nedeniyle platformun geçişi sırasında üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Kurtarma-5, Kurtarma-8, Kurtarma-11, Kurtarma-7 römorkörleri, Nene Hatun, KIYEM-6 botu ve 5 kılavuz kaptan, Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre genişliğindeki petrol arama platformuna Boğaz trafiğinde eşlik etti.

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti VİDEO

BOĞAZ, GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği düşürüldü.

Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldı.

Dev platform, Boğaz geçişini 6 saatte tamamladıktan sonra saat 16.00'da Marmara Denizi'nden çıkmış olacak.

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

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