Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karasu Nehri'nde 60 ve 75 kilo ağırlığında iki turna balığı yakalandı

Salgınla mücadelenin en önemli silahlarından biri: Güçlü bağışıklık sistemi

1 Hailey Baldwin Bieber'e tepki yağdı ABD'li model Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandır üzerinde çalıştığı kozmetik markasının adını açıkladı.

2 İzmirliler metrodaki yoğunluğa tepki gösterdi İzmir'de, metro seferlerinin yarım saat arayla yapılması nedeniyle oluşan yoğunluk, vatandaşların tepkisine neden oldu.

3 Bulgaristan'da aynı tas ve kaşıktan su içildi Paskalya öncesi kilise ibadetlerine izin verilen ülkede, ayine giden yüzlerce kişi, koronavirüs salgına rağmen papazların ikram ettiği “kutsanmış” suyu korkusuzca içmekten geri kalmadı.

4 Ataol Behramoğlu ve şiirleri “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” diyerek hafızamıza kazınan, en çok özlem dolu şiirleriyle kalbimize dokunan şair, Ataol Behramoğlu şiirleri okuyoruz…

5 Ataol Behramoğlu ve şiirleri “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” diyerek hafızamıza kazınan, en çok özlem dolu şiirleriyle kalbimize dokunan şair, Ataol Behramoğlu şiirleri okuyoruz…

6 Averaj nedir Averaj, aralarında puan eşitliği olan ekiplerin birbirlerine göre üstünlüğünü belirlemek için attıkları ve yedikleri goller arasındaki farka dayalı bir kuraldır.