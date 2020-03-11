DEVA Partisi'nin alay konusu olan logosu

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den aldığı destekle Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurdu.

Sönük bir kurucular listesiyle kamuoyunun önüne çıkan yeni partinin logosu da sosyal medyada şimdiden alay konusu oldu.

Su damlası içerisinde yükselen filizlenmiş fidan, çok sayıda eleştiri aldı.

BU KADAR ÇALIŞMANIN SONUCU BU MU

Bilindiği üzere parti kurma sürecinde logo konusunda uzun süre çalışmalar yürüten Ali Babacan ve ekibi, logo yetişmediği için partinin kuruluşunu da ertelemişti.

Uzun süren çalışmaların ardından ortaya çıkan bu logo, görenleri de şaşkına çevirdi.

Su damlası içerisinden yükselen ve çay filizine benzeyen fidan, Rizeli sucu dükkanlarını akıllara getirdi.