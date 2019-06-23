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Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar

Diyarbakır'da ekili arazide yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını, bazı vatandaşlar elbiseleri ile söndürmeye çalıştı.

İHA | 23.06.2019 - 17:40..
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe mevkisindeki ekili arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ELBİSELERİNİ ÇIKARARAK YANGINA MÜDAHALE ETTİLER

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına çiftçiler tarlaların önünü kazarak müdahale ederken, bazı vatandaşların da üstlerini çıkararak yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Alevlerin neden olduğu dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. Yangında, yaklaşık bin dönüm ekili ve yüzlerce dönüm anızın bulunduğu alan küle döndü.

Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar

Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar

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