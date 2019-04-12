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Devesi ile petshopa giren adam

ABD'da devesi ile evcil hayvan marketine giren şahıs görenleri güldürdü.

DHA | 12.04.2019 - 08:54..
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Devesini gezmeye çıkardığını söyleyen adamın videosu ise sosyal medya platformlarında viral olarak yayıldı.

700 KİLOLUK DEVEYLE 'GEZİYORUZ' DEDİ

Amerika'nın Michigan eyaletinde bir adam, 700 kiloluk deveyle evcil hayvan marketine girdi. Devenin sahibi onu yürüyüşe çıkardığını, çünkü sokakta insanların arasında yürümeye alışmasını istediğini söyledi.

Michigan eyaletinde bulunan Muskegon County'deki bir petshopda köpek, kedi, yılan ve iguanalarla ilgilenen müşteriler, 'Jefrrey' isimli deveyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Devesi ile petshopa giren adam

Devesi ile petshopa giren adam ViDEO

"KENDİSİ ÇOK ARKADAŞ ÇANLISI"

2 metreden fazla boyuyla ilgi odağı olan Jeffrey hakkında konuşan evcil hayvan mağazasında çalışan Jenny Ferels, "Jeffrey mağazada yaptığı küçük keşif gezisini gerçekten sevdi. Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyor. Çok arkadaş canlısı" dedi.

Devesi ile petshopa giren adam

"YÜRÜYÜŞE ÇIKARDIM"

Şirket politika olarak deve gibi iri hayvanların binaya girmesine izin vermemesine rağmen, sorumlular Jeffrey için bir istisna gerçekleştirdi. 11 yaşında olduğu öğrenilen Jeffrey'nin sahibi Scott Lewis ise onu yürüyüşe çıkardığını, çünkü sokakta insanların arasında yürümeye alışmasını istediğini söyledi.

Devesi ile petshopa giren adam

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