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Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan; şehit olan Alevi askerlerin cenazelerine katılmadığıyla ilgili attığı tweet, sosyal medyada ayrılık yarattı. Ancak aileler, bu konuyu yıllar önce yalanladı.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 15:52..
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Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini silmek, sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

ABD'yle varılan mutabakat ile harekat 120 saatliğine durmuş olsa da iktidar ve muhalefet başta olmak üzere toplumun farklı her kesimi, Türk askerinin sağ salim yurduna dönmesi için duacı oldu.

Böyle ortamlarda toplumun sinir uçlarını harekete geçiren paylaşımlar ise; özellikle sosyal medyada oldukça ses getiriyor.

"AYIPLARIM..."

Bunun son örneğini, İyi Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sergiledi.

Türkkan, dün attığı tweet'te; "Aleviler bu ülke için şehid oluyorsa, ailesi cemevinden kaldırıyorsa şehidimin cenazesini, devlet erkânının cenazeye katılmamasını hoş görmem. Yadırgarım, ayıplarım..." ifadelerini kullandı.

Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

TWITTER'DA HÂLÂ EN ÇOK KONUŞULANLARDA

Şehitler üzerinden başlayan tartışma, Alevi-Sünni tartışmasına döndü. Twitter'da 21 Ekim 2019 15.30 itibarıyla en çok konuşulan konularda 2. sırada.

TARTIŞMAYA KONU OLAN ŞEHİT ASKERLER

"Şehit olan Alevi askerlerin cenazelerine asker ve devlet katılmadı." yalanında ismi en çok ön plana çıkan askerler ise; Kenan Ceylan, Barış Aybek ve Özkan Ateşli.

AİLELER YILLAR ÖNCESİNDE YALANLADI

Oysa durum, ifade edildiği gibi değil.

2015 yılında Hakkari Şemdinli'de bombalı saldırıda şehit olan ve cenazesi Tokat Zile'den kaldırılan Kenan Ceylan'ın ailesi, cenaze töreninden sonra çıkan haberleri yalanlamıştı.

Kenan Ceylan'ın kardeşi Kemal Ceylan cemevinde yapılan törene; dönemin Tokat Valisi'nin, komutanların, Zile Kaymakamı'nın, Zile Belediye Başkanı'nın katıldığını ifade etmişti.

Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanıŞehit Kenan Ceylan için Tokat Zile'de cemevinde yapılan tören.

ALEVİ DERNEĞİ BAŞKANI DA YALANLADI

2012 yılında İzmir Foça'daki saldırıda şehit olan bir başka Alevi asker Özkan Ateşli'nin cenaze töreninden sonra çıkan tartışmalarla da ilgili dönemin Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan Bermek Cem TV'de; Alevi askerlerin cenaze törenleriyle ilgili 2009 yılında Genelkurmay Başkanlığı'yla görüştüklerini ve sonuç olarak ailenin istediği yerde tören yapılmasının karara bağlandığını ifade etmişti.

CEMEVİNDEKİ TÖRENLERDEN FOTOĞRAFLAR

Öte yandan özellikle sosyal medyada bu görüşe karşı paylaşılan fotoğraflarda ise; üst rütbeli askerlerin cemevinde düzenlenen törenlere katıldıkları görülüyor.

Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

Devlet, 'Alevi şehitlerin cenazelerine katılmıyor' yalanı

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