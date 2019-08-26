Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." dedi.

2023 yılına kadar 8 milyon hektar toplulaştırılacak

Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının etkilediği ülkelerden biri de Türkiye oldu. Trump, bu gerilimin son bulacağının sinyalini verdi.

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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 59 TL oldu.