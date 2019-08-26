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Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Malazgirt Zaferi kutlamaları için Muş'a giden MHP Lideri, uçak korkusunu yendi.

Haber Merkezi | 26.08.2019 - 12:09..
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Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenecek törenlere katılmak üzere Muş'a gitti.

Uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu kullanan MHP Lideri, Muş'a uçakla gitmeyi tercih etti.

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

4 YIL ÖNCESİ...

MHP Lideri, son olarak 2015 yılında Almanya'da Avrupa Türk Konfederasyonu’nun düzenlediği etkinliğe katılabilmek için uçağa binmişti.

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

4 YIL ÖNCE UÇAKTA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

Devlet Bahçeli 4 yıl sonra yeniden uçağa bindi

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