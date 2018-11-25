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Devlet Bahçeli: Belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, ittifak görüşmeleriyle ilgili belediye kazanma gayelerinin olmadığını söylerken, 31 Mart'ın beka mücadelesi açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 25.11.2018 - 12:14..
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Devlet Bahçeli: Belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak

bahceli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'daki Belediye Başkanları toplantısında partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye kazanma hesapları yaptığına ilişkin çıkan söylentilere yanıt verdi.

"BELEDİYELERİN HEPSİ BİZDE OLSA NE OLACAK"

"31 Mart Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktasıdır." diyen Devlet Bahçeli "Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken, belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?" diye konuştu.

Devlet Bahçeli: Belediyelerin hepsi bizde olsa ne olacak ViDEO

Bahçeli konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"BİZ NE KAZANIRIZ, NE KAYBEDERİZ DİYE BAKMIYORUZ"

"Biz 31 Mart'a 'ne kazanıp, ne kaybederiz' gözüyle bakmıyoruz, biz 31 Mart'a 'şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunsun' diye yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükümet sistemine hain bir sefer düzenlenirken, belediyelerin hepsi bizden olsa ne olacak, olmasa ne çıkacak?"

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