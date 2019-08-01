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Devlet Bahçeli, İyi Partililere çağrıda bulundu

Bahçeli, İyi Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı'nda dava arkadaşlarının, Milliyetçi Haraket Partisi'yle birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç kat katar." açıklamasını yaptı.

AA | 01.08.2019 - 19:50..
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Milliyetçi Haraket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri açıklamasında, İyi Partililerin MHP'yle bütünleşmesi ve birleşmesi gerektiğini savundu.

"ÇAĞRIM, BİRLİĞE BERABERLİĞİ, BARIŞMAYA VE TOKALAŞMAYADIR"

Bahçeli; 3-4 Ağustos 2019 tarihinde İyi Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İyi Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır. Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.” dedi.

Devlet Bahçeli, İyi Partililere çağrıda bulundu

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