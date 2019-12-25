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Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

Daha önceki seçim dönemlerinde Kanal İstanbul için 'soygun projesi' diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şimdi neden destek verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 13:40..
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Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu anda destek verdiği Kanal İstanbul projesine geçmiş yıllarda karçı çıktığı için eleştiriliyor.

Bahçeli, yaptığı açıklamada önceden karşı çıkarken, şimdi neden destek olduğunu anlattı.

"BUYURSUNLAR YAPSINLAR"

MHP Lideri şunları söyledi: "12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar."

NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirmiş ve Kanal İstanbul için 'soygun proje' ifadesini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul soygun projesidir VİDEO

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