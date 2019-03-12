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Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu YPG'ye terörist diyemiyor

Polonya'da bir AVM'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Furkan Kocaman hakkında açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "PKKlı caniler tarafından şehit edildi" dedi.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 17:53..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kırıkkale mitinginde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"CHP, PKK'YA SES ÇIKARAMIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Polonya'da PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Furkan Kocaman'a başsağlığı dileyen MHP Lideri, "CHP Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemiyor. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. PKK'ya ses çıkarmıyor. Bu sırada hain terör örgütü boş durmuyor, kan dökmeye devam ediyor.

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu YPG'ye terörist diyemiyor

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Konya Selçuk Üniversitesi 21 yaşındaki Furkan Kocaman isimli evladımız Erasmus programı kapsamında gittiği Polonya'da, PKK'lı caniler tarafından boğazından bıçaklanarak şehit edildi. Acımız çok büyüktür."

OLAY

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, değişim programı Erasmus ile gittiği Polonya'da, PKK sempatizanı 29 yaşındaki bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu YPG'ye terörist diyemiyor

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