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Devlet Bahçeli: Tedbir paketi hayırlı bir adım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 maddeli tedbir paketinin hayırlı bir adım ve çok yararlı bir gelişme olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 15:57..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEDBİR PAKETİ HAYIRLI BİR ADIM"

Sağlık Bakanlığı'nın süreci, müessir ve müspet ölçüde yöneterek kamuoyunu doğru zamanda bilgilendiridiğini belirten Devlet Bahçeli, "Tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. Milliyetçi Hareket Partisi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir." dedi.

Devlet Bahçeli: Tedbir paketi hayırlı bir adım

"DEVLET VE MİLLET KENETLENMESİYLE VİRÜSÜN ALANI DARALTILACAK"

Bahçeli açıklamasının devamında, "Telaşa kapılmadan, şüpheye düşmeden, birbirimize güvenerek, mümkün mertebe evlerde kalarak, devlet ve millet kenetlenmesiyle virüsün alanı daraltılacak, sonra da tasfiye edilecektir. Hükümetin alacağı her kararın arkasında duracağımızı, üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi bu vesileyle ifade etmek boyun borcudur." dedi.

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