Devlet Bahçeli Kürdistan tartışmasına noktayı koydu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin gündeminde, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Binali Yıldırım'ın Kürdistan çıkışı ve İsmail Küçükkaya vardı.

"KÜRDİSTAN YOKTUR"

MHP Lideri, Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan diye bir yerin olmadığını söyledi ve İsmail Küçükkaya'nın moderatör olması durumunda televizyon izlemeyi bırakacağını ifade etti.

Bahçeli şunları söyledi;

"Türkiye’de Kürdistan ve Lazistan yoktur.Bundan sonra da olamayacaktır.Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır.Sözümüzden dönmedik,sevdamızdan ödün vermedik,özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik.Dünden bugüne duruşumuz aynıdır.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA TERCİHİNİ ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM



Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir!

İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim.

FOX'UN YAYIN ÇİZGİSİ

Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur.

TELEVİZYON İZLEMEYECEĞİM

Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır."







