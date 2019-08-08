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Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e cevap verdi

Devlet Bahçeli'nin İyi Partililere "geri dönün" çağrısı sonrası Meral Akşener, videolu yanıt vermişti. Bahçeli, videoya cevap verdi.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 15:02..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli''Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İyi Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır.'' şeklinde geri dönüş çağrısı yapmıştı.

MERAL AKŞENER'DEN BAHÇELİ'YE VİDEO

Bahçeli'nin çağrısına İyi Parti resmi Twitter hesabından Meral Akşener'in kahkaha attığı bir video ile yanıt gelmişti.

"REZİL RÜSVA OLACAKLARINI GÖRECEKLERDİR"

Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e yönelik; "MHP'den koparak İyi Parti'ye katılan kardeşlerimi birliğe davet etmiştim. Bu çağrım geniş yankı uyandırdı. Bu çağrıya kahkaha ile cevap verenler rezil rüsva olduklarını göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ HASTALIKLI BİR SİYASİ BÜNYEDİR"

Bahçeli sözünün devamında, "İyi Parti hastalıklı bir siyasi bünyedir. Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne fesatla yolu kesişemez. İyi Parti zaman kaybıdır arızalıdır sakıncalıdır Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur. Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum. İyi Parti'ye hayır. " dedi.

Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e cevap verdi

Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e cevap verdi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye videolu yanıt VİDEO

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