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Devlet Bahçeli TBMM'de açılışa katılamayacak

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan Devlet Bahçeli, doktorların tavsiyesi üzerine TBMM'nin yeni yasama yılı etkinliklerinde yer almayacak.

Haber Merkezi | 01.10.2019 - 12:25..
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Devlet Bahçeli TBMM'de açılışa katılamayacak

TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı nedeniyle bugün özel oturumda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurul'a hitap edecek.

Akşam ise TBMM'de açılış nedeniyle bir resepsiyon düzenlenecek.

BAHÇELİ YOK

Bugün düzenlenecek etkinliklerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almayacak.

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan Bahçeli, Ankara'da hastaneye kontrole gitmiş yapılan tetkiklerin ardından taburcu edilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili; "Bahçeli doktorların tavsityesi üzerine istirahatini birkaç gün daha uzattı. TBMM'deki etkinliklere katılamayacak." açıklamasını yaptı.

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