taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Devlet Bahçeli'den Elazığ depremine ilişkin açıklama

MHP Lideri, depremi siyasi fırsata çevirmek isteyenleri Allah'a havale ettiğini söyledi.

AA | 25.01.2020 - 14:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Devlet Bahçeli'den Elazığ depremine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'daki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

MHP Lideri, depremi siyasi fırsata çevirenlerin olduğunu belirterek bu isimleri Allah'a havale etti.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Devlet Bahçeli, "Dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesi, feryatların dindirilmesi elbette gönül ve vicdan köprü"leri inşa ederek mümkün olacaktır.

Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir. Aziz milletimizin tüm dikkati deprem alanlarına yönelmiş ve sabitlenmiştir.

Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız.

Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu nedenle, tedbirli ve hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçeneğimiz de yoktur. Felaketlere teslim olmak, karamsarlık salgınına boyun eğmek milli fıtrata aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir.

BU FELAKETİN ÜSTESİNDEN GÜÇ BİRLİĞİYLE GELİNECEK

Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki, arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir.

Barınma, beslenme, enerji, haberleşme gibi acil ihtiyaçlarının giderilmesi, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarının deprem bölgesine zamanında intikali memnuniyet vericidir. Allah’ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecektir.

SİYASİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞANLAR

Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyor, bölge insanımıza ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afet, felaket ve musibetten Türk milletini ve Türkiye’yi korusun diyorum.

Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor
İBB Başkanı İmamoğlu, önce Malatya'ya oradan da Elazığ'a giderek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletecek.
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Yaralı depremzede, yaşadıklarını anlattı
Depremin ardından enkazın altında kalan Mehmet Şeker, görevlilerin kendisini elleriyle kazıp iğne deliğinden çıkardıklarını söyledi.
Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi
Depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Gül, "Umarım bu acı 'çevre ve imar' konularında uyarıcı olur." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

542
4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

135
Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

475
Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

42
Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

171
Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi

Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi

405
Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

294
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir