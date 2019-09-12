Devlet Bahçeli'den kabine değişikliği yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecileri karşısına alarak gündemi değerlendirdi.

Bahçeli; Yeni parti iddiaları, Cumhurbaşkanlığı İttifakı, idam cezası, kabine değişikliği, af yasası, Diyarbakır'da annelerin yaptığı eylem, rapçilerin kapışması hatta futbola yönelik çok özel açıklamalar yaptı.

"HER GÜN BAKAN MI DEĞİŞİR"

Kabine değişikliği ile ilgili değerlendirme yapan Bahçeli "Doğru bulmuyorum. Her gün bakan mı değişir?" dedi. Bahçeli, hizmeti yeni kavrayan bakanların 1 senede kaldırılıp atılamayacağını, kararlı olmak gerektiğini dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANI ÇOK SABIRLI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile buluşmasına destek veren Bahçeli, "Bana göre Cumhurbaşkanı, çok sabırlı hareket ediyor. Bu siyasette birikim ve zekanın sonucudur. Kimin kucağında hangi taş varsa kim hangi taşı attı gördüler." dedi.

"SERGİLENMESİNİN MANASI YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da belediye araçlarını sergilemesini eleştiren Bahçeli, "Milyonların toplandığı Yenikapı’da 1.700 arabanın sergilenmesinin manası yok. ABD 50 bin tır silah göndermiş. Hala bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor. Bin 700 araba nere, 50 bin tır nere." diye konuştu.

"BAŞARILI OLAMAZLAR"

Devlet Behçeli, siyasetteki oluşumları da değerlendirdi. Yeni parti iddiaları ile ilgili bir soruya cevap veren Bahçeli, siyasi tarihten örnek vererek, "Başarılı olamazlar.” diye konuştu. Bahçeli, "Aydın Menderes, Cem Boyner, Cem Uzan yeni oluşum için yola çıktı. Hiçbiri siyasette kalmadı. Taş yerinde ağırdır. Yerlerinde kalıp mücadelelerini orada sürdürmeliler." dedi.

"AVRUPA DÜŞÜNSÜN"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, güvenli bölge ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı "Kapıları açarız" çıkışına da destek verdi. MHP Lideri, "Cumhurbaşkanı '3 milyon 600 bin insana ben bakıyorum. Eğer bunu anlamıyorsanız kapıları açarım, Ege Denizi ile Yunanistan’ı birleştiriyorum alayını size gönderiyorum' diyor. Avrupa düşünsün." ifadelerine yer verdi.

"ARINÇ SAVCILARLA PAYLAŞSIN"

Bahçeli'nin gündeminde, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweet'leri nedeniyle ceza alması sonrasında yaptığı yorumlar da vardı. Arınç, "Geçmişte atılan tweet'ler nedeniyle savcılarımız hamaratlık yapacaksa, bu işlerin altından binlerce insanı kurtaramazsınız." sözleri ile cezaya tepki göstermişti. Bahçeli, Arınç'ın bildiği bilgiler varsa bunu savcılarla paylaşması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Yapacağı budur, ortalığı karıştırmak değildir." dedi.

RAPÇİLERE UYARI

Kadın cinayetlerine de değinen Bahçeli, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'i hatırlattı. İdam konusunda toplumsal mutabakat olması gerektiğine vurgu yapan Bahçeli, sonrasında sözü "Susamam" adlı rap şarkısına getirdi. Bahçeli, "Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse; her parçayı yönlendiren çevre, grup veya kişiler dış destek bulanlar Türkiye’yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. Bazıları sanat uğruna Türkiye’yi kurban etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.