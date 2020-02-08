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Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı'nın istifasını istedi

Yaptığı açıklamalar nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki gösteren MHP Lideri, istifa çağrısı yaptı.

AA | 08.02.2020 - 14:43..
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin Türkiye'ye bağlanmasını "korkunç" olarak nitelendirdi.

AB içinde birleşik Kıbrıs'tan söz eden Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı, içişlerinde bağımsız, dış ilişkilerde Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfla "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi.

Bu konudan İngilizlerden yardım isteyen Mustafa Akıncı'ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi.

MHP Lideri, Mustafa Akıncı'yı istifaya davet etti.

Bahçeli, "Mustafa Akıncı’nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir.

GÖREVDEN AFFINI İSTEMESİ BEKLENTİMİZDİR

Mustafa Akıncı’nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir." ifadelerini kullandı.

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