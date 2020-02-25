Devlet Bahçeli'den Ozan Ceyhun tartışmalarına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

MHP Lideri, Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçiliği'ne atanmasıyla ilgili başlayan tartışmalara da değindi.

Ozan Ceyhun'un Viyana Büyükelçiliği'ne atanması üzerinden Cumhur İttifakı'na husumet kusanların olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, bazı milletvekillerinin de bu tuzağa düştüğünü söyledi.

"SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON YAPANLAR..."

Devlet Bahçeli, "Mustafa Erol şehit olmuştur... Şehit naaşının resmedildiği fotoğraf gözümüzün önünde gitmemiştir. Merhum şehidimizin katilinin kim ya da kimler olduğu resmi olarak tam bilinmeden, sosyal medyada provokasyon yapan, bize dava öğretmeye çalışanların varlığı da teker teker açığa çıkmıştır.

Bizim Viyana Büyükelçiliği'ne atanan şahısla ilgili hiçbir bir ortak noktamız yoktur. Mazisi bellidir. Sorumluluk hükümetindir.





PARTİ KARARINI BEKLEMEYENLER YANLIŞ YAPTI

Bu atamayı maske yaparak Cumhur İttfifakı'na husumet kusanlar, bilip bilmeden partimizin teşekkül etmeden akıntıya kapılanlar, yanlış yapmışlardır, ters köşeye yatmışlardır. Üzülerek söylüyorum ki bu tuzağa bazı milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimiz de düşmesi hazindir. Biz şehidimizi de katilini de biliriz." şeklinde konuştu.

Ozan Ceyhun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Viyana Büyükelçiliği görevine atanmasının ardından bazı MHP'li vekiller karara tepki göstermişti.