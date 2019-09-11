Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin MYK-MDK toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

"ÖLÜ DOĞMAKTAN BAŞKA ŞANSI OLMAYACAKTIR"

AK Parti’den ayrılan isimlerin yeni parti kurma çalışmalarına değinen Bahçeli, “Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerleşip kurumsallaşması için üzerimize düşen her görev eksiksiz yerine getirilecektir. Ayrıca siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı da olmayacaktır.

"SİCİLİ LEKELİ ŞAHSİYETLERİN KUMPASLARI KESİNLİKLE TUTMAYACAKTIR"

Cumhur İttifakı'nı gölgelemeye, kayyum atamasını sorgulamaya, MHP ile AK Parti arasına çomak sokmaya heves eden eski ve marazi siyasetçilerin, terör sevici ve sicili lekeli şahsiyetlerin kumpasları kesinlikle tutmayacaktır. İnanıyor ve ümit ediyoruz ki, Türkiye'nin temel ve acil meseleleri ortak akıl ve ortak iradeyle çözüme kavuşturulacaktır. Bugün yapılan Milliyetçi Hareket Partisi MYK-MDK Toplantısı'nda yakın gelecekle ilgili beklentilerin altı çizilmiş, ağırlaşan ve karmaşıklaşan siyasi gündem ve konu başlıkları titizlikle ele alınmış, siyasi stratejilerimiz değerlendirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi milletine ve vatanına sevdalı şekilde yoluna devam edecek, sağlıklı tutumunu ve sağlam duruşunu bozmayacaktır.” yorumunda bulundu.