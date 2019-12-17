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Devlet Bahçeli'den yeni parti değerlendirmesi

MHP Lideri; Meral Akşener'in, Davutoğlu'na yaptığı milletvekili teklifine tepki gösterdi.

DHA | 17.12.2019 - 14:36..
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Devlet Bahçeli'den yeni parti değerlendirmesi

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'ni kurdu.

Davutoğlu'na ve parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'a ilk destek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Akşener, Davutoğlu'na 20 milletvekili transfer edebileceklerini söyledi.

Konuya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi.

"SİYASİ ÇIKARLAR UĞRUNA.."

MHP Lideri, "Demokrasiyi soysuzlaştırıp siyaseti sabote etmek isteyenlerin karışık ve kirli faaliyetleri son zamanlarda hız ve yaygınlık kazanmıştır. Bunlar milletimizin iradeleriyle seçilmiş muhterem milletvekillerini siyasi çıkarlar uğruna pazarlayıp peşkeş çekecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.

"KİRALIK MİLLETVEKİLİ SEZONU"

Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır.

"MİLLETVEKİLİ META DEĞİLDİR"

Bu durum partisi ve fikriyatı ne olursa olsun değerli milletvekili arkadaşlarımıza hakaret ve hürmetsizliktir. Milletvekillerinin siyasi zorunluluktan dolayı parti değiştirmeleri başka bir şey, belirli bir maksada matuf ve süreli olarak farklı partilere görevlendirilip gönderilmeleri başka bir şeydir. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek haberi

Devlet Bahçeli'den yeni parti değerlendirmesi

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