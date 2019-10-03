Devlet Bahçeli’nin sağlığıyla ilgili soru işaretleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, doktorlarının izin vermemesi nedeniyle Meclis açılış törenine katılmamıştı.

Uzun süredir kameralardan uzak kalan MHP Lideri’nin sağlık sorunlarıyla ilgili farklı iddialar gündeme geldi.

DURUM NETLİK KAZANMADI

Bahçeli’nin Bilkent Şehir Hastanesi’de yoğun bakımda olduğu söyleniyor. MHP’ye yakın kaynaklar Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu söylese de durum netlik kazanmış değil.

Boyun bölgesinden karnına kadar uzanan bölgede bir ağrısı bulunduğu öğrenilen Bahçeli’nin sağlığına kavuşması için doktorlar büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.