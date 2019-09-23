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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Hastaneye kaldırılan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında Özel Kalem Müdürü "Gayet iyi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 23.09.2019 - 13:51..
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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde rutin kontrolleri için hastaneye gitti. Bahçeli'nin bu gidişiyle ilgili "hastaneye kaldırıldı" haberleri çıktı.

Hastane önünde açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın; "Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Kendisinin tetkikleri yapıldı. Beyin kanaması veya kalp hastalığıyla ilgili hiçbir problemi yok. Şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır." açıklaması yaptı.

TWITTER'DA DİKKAT ÇEKİCİ İDDİALAR

Ancak bu açıklamanın ardından Twitter'da Bahçeli'nin; bilincinin kapalı olduğu, akciğerine pıhtı attığı paylaşımları yapıldı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker de bir açıklama yaptı. Çeliker; "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor." dedi.

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

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