MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık durumu hakkında konuşulanlara netlik kazandıran MHP Lideri, sağlık durumuyla ilgili çirkin şeylerin konuşulduğuna dikkat çekti.

Allah'ın verdiği ömrü yaşamaya devam ettiğini dile getiren Devlet Bahçeli, "Allah'a bin şükür, dua edenler, iftira edenlerden çok çok fazla." şeklinde konuştu.

"SAĞLIĞIMLA UĞRAŞACAKLARI YERDE..."

MHP Genel Başkanı, şöyle konuştu; "Sağlık konusuyla ilgili çok şeyler yaptılar. Hala da söylüyorlar. Değişik şeyler yapıyorlar. Dikkatinizi çekti mi bilemiyorum. Ben ilk defa dışarı çıktığımda sakal bırakmıştım. Bu sakalı dikkate alarak; sağlığımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar diye bir açıklama yaptım. Fakat sakalla uğraşan çok az çıktı. Hala sağlıkla ilgili söylüyorlar.

"GEBERDİ DİYENLER, GEBERECEK DİYENLER..."

Ben herkese sağlık diliyorum. Çünkü sağlık her şeyin başı. Bizi eleştirenler, geberdi diyenler, geberecek diyenler... MHP böylelikle parçalanacak diyenler... İşte şimdi buradayız, arkadaşlarla beraberiz.

Devlet Bahçeli'ye sağlık durumu soruldu VİDEO



"ALLAH'A BİN ŞÜKÜR..."

Allah'ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Dua edenlerle, iftira edenler arasındaki farkı gösterdim. Allah'a bin şükür, dua edenler, iftira edenlerden çok çok fazla. Böyle endişe edilecek bir durum yok."







