Kent merkezinde bir kadının, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yaptığı ihbarını alan ekipler, harekete geçti.
'SANA İŞ BULABİLİRİM' DİYEREK 200 BİN DOLANDIRDI
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur kişilerin ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin Gülçin T. olduğunu belirledi.
Yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan Gülçin T.'nin, aynı yöntemle 20 kişiden toplam 222 bin 500 lira aldığı saptandı. Kadın, devlet büyüklerinin yakını olduğunu, yetkili olduğunu ve dolandırdığı kişilere iş bulabileceğini söylüyordu. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'Devlet büyüklerinin yakınıyım' yalanıyla dolandırdı VİDEO