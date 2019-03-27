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Devlet büyüklerinin yakınıyım yalanıyla dolandırdı

Mersin'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20 kişinin 222 bin 500 lirasını aldığı öne sürülen Gülçin T. (49), polis tarafından yakalandı.

DHA | 27.03.2019 - 14:47..
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Kent merkezinde bir kadının, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yaptığı ihbarını alan ekipler, harekete geçti.

'SANA İŞ BULABİLİRİM' DİYEREK 200 BİN DOLANDIRDI

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur kişilerin ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin Gülçin T. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan Gülçin T.'nin, aynı yöntemle 20 kişiden toplam 222 bin 500 lira aldığı saptandı. Kadın, devlet büyüklerinin yakını olduğunu, yetkili olduğunu ve dolandırdığı kişilere iş bulabileceğini söylüyordu. Emniyette sorgulanan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Devlet büyüklerinin yakınıyım' yalanıyla dolandırdı VİDEO

Devlet büyüklerinin yakınıyım yalanıyla dolandırdı

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