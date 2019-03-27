1 Tiyatronun sahne arkasının emekçileri Tiyatronun görünmeyen kahramanları, diktikleri kostümler, tasarladıkları dekorlar, yaptıkları aksesuarlar, ışıklandırma ve ses teknikleriyle izleyicinin ayrı bir dünyaya gitmesini sağlıyor.

2 Liseli genç tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakladı Isparta’nın Eğirdir ilçesinde liseli gençler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Lise öğrencilerinden biri tartıştığı arkadaşını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

3 Hükümlüler 6,5 milyon kitap tasnif etti Cezalarını toplum yararına kamu kurumlarında çalışarak infaz eden hükümlüler, Türkiye'de 3 yılda bin 500 kütüphane için 6,5 milyon kitap tasnif ederek, kamu hizmetinde bulundular.

4 Sözlü sınavda en az 60 alan öğretmen tercih yapabilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı. Tercih yapacak öğretmenlerin sözlü sınavda 60 puan alması gerekiyor.

5 Devlet büyüklerinin yakınıyım yalanıyla dolandırdı Mersin'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20 kişinin 222 bin 500 lirasını aldığı öne sürülen Gülçin T. (49), polis tarafından yakalandı.

6 Bülent Yapraklıoğlu İzmir'de "İzmir'e gelemezsin" tehditlerine meydan okuyan Bülent Yapraklıoğlu, "Bize İzmir'e gelemezsiniz diyenler için kısa bir video hazırladık" dedi ve bu görüntüleri paylaştı.