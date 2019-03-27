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Devlet kamu ile üreticiyi bir araya getiriyor

KATEF, 19 - 21 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 18:08..
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Kısa adı KATEF olan Kamu Tedarikçileri Fuarı, 19 - 21 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Kamu ve özel sektör satın almacılarının ziyaret edeceği fuarda, yerli tedarikçileri ve satın almacıları bir araya getirerek yeni iş bağlantılarının oluşturulması için yüksek nitelikli bir platform sunulacak.

Devlet kamu ile üreticiyi bir araya getiriyor

"YERLİ VE MİLLİ"

Fuar ile birlikte "yerli ve milli" üretimin özellikle kamu alımlarında desteklenerek, dışa bağımlılığı azaltılmasına yönelik önemli katkılar sağlanmış olacak.

Kamu kurumlarının satın alma yetkilileriyle, yerli üreticilerin bir araya gelmesini sağlamak için 100 milyar TL’yi aşan alımlar söz konusu. KATEF'in amacı ise “yerli ve milli” sanayinin gelişmesine hizmet etmek.

Fuar kapsamında yerli ve milli sanayinin gelişmesi ve güçlenmesi lehine gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, yerli üretim destekleniyor, girişimciler için özel teşvikler veriliyor.

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