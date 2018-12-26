taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2937
Euro
6.0381
Altın
1273.28
Borsa
91213.44
Gram Altın
216.814

Devlet korumasında yetiştirilen gençler memur oldu

Düzce'de Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, devlet korumasında büyüyen 30 kişinin, çeşitli kamu kuruluşlarına yerleştirilmesi düzenlenen törenle kutlandı.

İHA | 26.12.2018 - 09:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, “Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni” Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

GENÇLER KAMU KADROLARINA YERLEŞTİRİLDİ

İlkokul, ortaokul, ilköğretim seviyesinden bin 57, ortaöğretim seviyesinden bin 682, önlisans seviyesinden 271, lisans seviyesinden 264 mezun olmak üzere devlet koruması altındaki genç, toplam 3 bin 274 kadro ya da pozisyona tercihte bulunarak kamu kadrolarına yerleştirildi.

Devlet korumasında yetiştirilen gençler memur oldu

ATAMA HEYCANI YAŞANDI

Düzce’de de devlet koruması altında iken reşit olan 30 genç, kamu kurumlarında öğretmen, mühendis, memur ve hizmetli olarak yerleştiler. Düzceli gençler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törene katılarak atama heyecanını yaşadılar.

"KADİM MİLLETİMİZ DAİM OLSUN"

İl Müdürü Zeki Yıldırım “Binbir emekle büyüttüğümüz çocuklarımıza, yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Emek veren idareci arkadaşlarımızdan meslek personeline, hizmetlisinden bakim personeline herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Kadim milletimiz daim olsun” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

198
Meteorolojiden hava durumu raporu

Meteorolojiden hava durumu raporu

18
Marmaris Belediyesi'nden yabancıların evlerine Noel babalı ziyaret

Marmaris Belediyesi'nden yabancıların evlerine Noel babalı ziyaret

193
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

71
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

98
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

89
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir