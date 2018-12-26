Devlet korumasında yetiştirilen gençler memur oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, “Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni” Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

GENÇLER KAMU KADROLARINA YERLEŞTİRİLDİ

İlkokul, ortaokul, ilköğretim seviyesinden bin 57, ortaöğretim seviyesinden bin 682, önlisans seviyesinden 271, lisans seviyesinden 264 mezun olmak üzere devlet koruması altındaki genç, toplam 3 bin 274 kadro ya da pozisyona tercihte bulunarak kamu kadrolarına yerleştirildi.

ATAMA HEYCANI YAŞANDI

Düzce’de de devlet koruması altında iken reşit olan 30 genç, kamu kurumlarında öğretmen, mühendis, memur ve hizmetli olarak yerleştiler. Düzceli gençler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki törene katılarak atama heyecanını yaşadılar.

"KADİM MİLLETİMİZ DAİM OLSUN"

İl Müdürü Zeki Yıldırım “Binbir emekle büyüttüğümüz çocuklarımıza, yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Emek veren idareci arkadaşlarımızdan meslek personeline, hizmetlisinden bakim personeline herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Kadim milletimiz daim olsun” dedi.