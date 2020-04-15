Devlet korumasındaki vatandaşlar maske üretimi yapıyor

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında maske takmak zorunlu hale geldi.

Bu kapsamda yurdun birçok yerinde maske üretimi yapılıyor.

DEVLET KORUMASINDAKİ VATANDAŞLARDAN DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuk evleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri ve kadın konukevleri gibi kuruluşlarından hizmet alan vatandaşlar ile kurum personeli, koronavirüsle mücadele sürecine katkı sunmak için harekete geçti.

Türkiye'nin birçok yerinde devlet koruması altında kuruluşlarda kalan kişiler el emeği maske üretimi yapıyor.

Üretilen maskeler, sağlık çalışanları, sosyal hizmet görevlileri ve ihtiyacı olan kişilere ulaştırılıyor.

GENÇLER 5 BİN MASKE ÜRETİMİ YAPACAK

Bu kapsamda, Erzurum'daki Atatürk Çocuk Evleri sitesinde 16-18 yaş aralığındaki gençler, 5 bin maske üretimi için harekete geçti.

Gençlere gerekli malzemeler hayırseverler tarafından sağlanırken, halk eğitim merkezinden gönüllü olarak kuruluşa gelen bir terzinin desteğiyle üretime başlandı.

HAFTALIK BİN VE 2000 ARASINDA MASKE ÜRETİYORLAR

Kırşehir'deki Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) ile Fatma Bacı Çocuk Evleri sitesinde de maske üretimi yapılırken, aynı ildeki Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan engelli vatandaşlar da haftada 1000 maskeyle mücadeleye katkı sunuyor.

Bolu'daki Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ise 2 bin maske üretecek.

KADINLAR DA MÜCADELEYE DESTEK OLUYOR

Kayseri Ahmet Baldöktü Çocuk Destek Merkezi'nde kalan genç kızlar el emeği maskeleriyle sürecin içinde yer alırken, Balıkesir Kadın Konukevi'ndeki kadınlar da pazartesi günü itibarıyla halk eğitim merkezinden bir eğitimcinin desteğiyle maske dikimine başladı.

Denizli Huzurevi'ndeki yaşlı vatandaşlar, antibakteriyel kumaştan ürettikleri maskeleri sağlık çalışanlarının hizmetine sunarken, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi çalışanları da koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretiyor.

Burdur'da Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki üretimlerin yanı sıra Adana'da bir kuruluş da günde 100 maske üretimini gerçekleştiriyor.

Manisa'da Soma Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde günlük 120-150 adet arasında maske üretiliyor. Ayrıca Turgutlu Huzurevi personeli ile yaşlılar kuruluşun atölyesinde maske dikiyor.

KENDİ İMKANLARIYLA 100 MASKE ÜRETİYOR

Tekirdağ'daki Çerkezköy Özel Trakya Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Halil Arık isimli vatandaş da bu süreci kendi çabasıyla destekliyor.

Halil Arık, tek başına günde 100 maske üretiyor.

Antalya'daki Çocuk Evleri Sitesi, Yalova Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Milli Piyango Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Şanlıurfa 80. Yıl Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Elazığ Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi de maske üretiminde rol alıyor.

EDİRNE'DE 7 BİN MASKE ÜRETİLDİ

Edirne'deki Sosyal Hizmet Merkezi ek birimleri ile Sosyal Dayanışma Merkezleri'nde (SODAM) dar gelirli vatandaşlara yönelik meslek edindirme kursları da devreye girdi.

Buralardaki atölyelerde halk eğitim merkezlerinden usta öğreticilerin öncülüğünde şimdiye kadar 7 bin maske üretildi.

Maskeler, sağlık çalışanları için il sağlık müdürlüğüne teslim edilirken, Bursa Ovaakça Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü de ürettikleri maskelerle sürece katkı sağlamaya başladı.