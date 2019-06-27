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Devleti milyonlarca lira zarara uğratan çeteye operasyon

Diyarbakır merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, 5 milyon 250 bin TL'lik vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi.

İHA | 27.06.2019 - 08:16..
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte engelli sağlık kurulu raporlarıyla engelli maaşı, bakıcı maaşı, ÖTV’siz Araç alımı, malulen emeklilik ve askerlikten muafiyet gibi haksız menfaat temin eden şüpheli şahısların deşifre edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında nitelikli dolandırıcılık (kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık) ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarını işleyen 127 şüphelinin gerçekleştirilen 1. dalga planlı operasyon neticesinde yakalandığı kaydedildi.

TOPLAMDA 167 GÖZALTI VAR

Yine aynı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 2. dalga operasyonu neticesinde 40 şüpheli şahıs olmak üzere aralarında sağlık çalışanları, memur ve öğretmenin de bulunduğu toplam 167 şüpheli şahıs yakalandığı belirtildi.

Devleti milyonlarca lira zarara uğratan çeteye operasyon

41 KİŞİ DAHA ARANIYOR

41 şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Diyarbakır merkezli 15 ilde gerçekleştirilen her iki operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet” suçlarını işleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını yaklaşık olarak 5 milyon 250 bin Türk Lirası zarara uğrattıkları anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini için çalışmaların özveri ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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