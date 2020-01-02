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Devleti oluşturan 3 ana faktör Külliye'de

Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Külliye'de buluştu.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 20:51..
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Devleti oluşturan 3 ana faktör Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Devleti oluşturan 3 ana faktör Külliye'de

KUVVETLER AYRILIĞI BİR ARADA

Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı Yunus Arıncı ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı temsilcileri ile yemek yedi İZLE

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