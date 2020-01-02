Devleti oluşturan 3 ana faktör Külliye'de

Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle şehirlerarası ve şehiriçi yollarda yaptığı denetimlerde, 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.

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Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u isterim

Lider Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok" diyerek, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini açıkladı.