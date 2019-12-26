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Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

Atatürk Havalimanı'nın yolcu kullanımına kapanması nedeniyle DHMİ, işletmeci olan TAV'a sözleşme bitmediği için 2 milyar 559 milyon 620 bin lira tazminat ödedi.

Haber Merkezi | 26.12.2019 - 13:52..
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Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

İstanbul Havalimanı tam kapasiteyle çalışmaya başladıktan sonra Atatürk Havalimanı tarifeli seferlere kapatıldı.

Atatürk Havalimanı'nın işletmecisi olan TAV ile DHMİ arasında da sözleşmenin erken bitirilmesinden dolayı ödenecek tazminat için pazarlık süreci başladı.

TAV, bugün yaptığı açıklamada 3 Ocak 2021'e kadar süren sözleşmenin 6 Nisan 2019'da bitmesinden dolayı; devletin kendilerine 389 milyon euro (2 milyar 559 milyon 620 bin lira) tazminat ödeyeceğini açıkladı.

"KÂR KAYIPLARININ HESAPLANMASI..."

TAV tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde; "8 Nisan 2019'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığımız açıklamada; İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve Şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk. Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon avro olduğu ifade edilmiştir."

Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

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