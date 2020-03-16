Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, görevlere hazırlıklı olmak için düzenli eğitime tabi tutuluyor.

ELLERİ TETİKTE GÖREV YAPIYORLAR

Yurt içi ve yurt dışında verilecek görevlere her daim hazır olan ve adeta 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapan PÖH'ler, her türlü zorlu doğa şartlarında görevlerini aksatmadan yerine getirip, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor.

Her koşula karşı özel teçhizatlarla ve milli silahlarla donatılan Özel Harekat polisleri, saldırılara hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmek için zırhlı araçlarla belirlenen hedeflere operasyon yapmak, rehine kurtarmak, suçluları etkisiz hale getirmek ya da yakalamak için düzenli olarak yaptıkları eğitimlere büyük önem veriyor.

'Devletin çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır

TATBİKAT YAPIYORLAR

Tatbikatlarda senaryo gereği evde bulunan rehineleri kurtaran, terörist ve suç örgütlerine yönelik operasyon yapan PÖH'ler, araçlarla belirlenen hedef noktaya ilerleyip evin etrafını kuşattıktan sonra attıkları sis bombalarının arasında eve girerek düşmanı kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

Erzincan'daki PÖH'ler, bu eğitimler çerçevesinde yaptıkları bir tatbikatta, senaryo gereği yolcuların bulunduğu otobüsün teröristlerce kaçırılması üzerine harekete geçti. "Teslim ol" çağrısına teröristlerden olumsuz yanıt alan ekipler, gelen talimat üzerine otobüse operasyon düzenledi.

Ses ve sis bombaları atarak camlardan ve kapılardan otobüse giren PÖH'ler, yolcuları rehin alan iki teröristi saniyeler içinde etkisiz hale getirirken, PÖH'lerin nefes kesen tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

VATANDAŞLARIN HUZURU İÇİN GÖREV YAPIYORLAR

Erzincan Özel Harekat Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Hüseyin Yağcı, yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmeleri için görev yaptıklarını belirtti.

Eğitimlerine aralıksız devam ettiklerini aktaran Yağcı, "Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi olarak eğitimlerimize devam etmekteyiz. Başkanlığımızın belirlemiş olduğu eğitim program dahilinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimlerimiz kapsamında her türlü ulaşım aracı ile binaya operasyon faaliyetleri icra ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitimler sonucunda her türlü iklim ve coğrafyada görev yapmaya hazırız." dedi.

HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRLAR

Eğitimler çerçevesinde haftanın her günü eğitim atışları yaparak personeli her türlü çatışmaya hazır hale getirdiklerini dile getiren Bağcı, "Arkadaşlarımız operasyonları her şartta ve her durumda gerçekleştirebilecek kabiliyettedir. Erzincan Özel Harekat Şubesi olarak bundan önceki yıllarda Afrin harekatına katıldık. Aldığımız eğitimlerle devletimizin bize vermiş olduğu her çeşit görevi, her şartta yapabilecek şekilde, her an hazırız. Ekiplerimizi hem meskun mahalde hem de arazide her çeşit operasyon yapabilmeleri için yetiştiriyoruz. Özel Harekat Başkanlığımız da buna dönük eğitim programları uygulamakta." dedi.