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Devletin korumasındaki çocuklara kadro

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Sosyal hizmet modellerimizden yararlanan çocuklarımızı öğrenimle kazandıkları kadrolara atıyoruz." dedi.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 17:21..
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Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkının kullanımına ilişkin değişiklik yapan yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanması ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Değişiklik ile devlet koruması altındaki çocuklarımızın istihdamını kolaylaştırdık.” dedi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Daha önce aranan KPSS şartının kaldırıldığını, gençlerin, öğrenimle kazandıkları kadrolara atanacağını ifade eden Bakan Selçuk, yerleştirme işlemlerinin 2019 yılından itibaren yılda 3 kez Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında kura yoluyla yapılacağını, hak sahiplerinin tercihlerine göre ilgili kurumlara yerleştirileceklerini belirtti.

Devletin korumasındaki çocuklara kadro

"HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDA OLACAĞIZ"

Ayrıca, çalışmakta olan hak sahiplerinin eğitim durumu itibariyle unvan değişikliği talepleri halinde kurumların kadro durumları ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak atanabileceğini de kaydeden Selçuk; “Devlet koruması altındaki çocukların hayata güçlü bir şekilde adım atabilmeleri için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlığımıza ait kuruluşlarda koruma bakım altındayken reşit olan gençlerimize kamuda istihdam hakkı sağlamaya devam edeceğiz ve her zaman onların yanlarında olacağız.” diye konuştu.

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