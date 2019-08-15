Devran Çağlar hayatını kaybetti

Acı haber bu akşam sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyurdu.

İşletmenin sahibi Yavuz Hancı, "Bugün sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık." dedi.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Çağlar, 1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 90'lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol aldı. Şöhret olduğu yıllarda Bülent Ersoy'un tahtına aday olarak görülen şarkıcı, zamanla popülerliğini yitirmiş ve kendisi buna sebep olanın diva olduğunu iddia etmişti.

Ayrıca gerçek isminin Şeref Kolçak olduğunu ifade eden Devran Çağlar, usta oyuncu Eşref Kolçak'ın kendisinin de babası olduğunu iddia etmişti. Eşref Kolçak ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Devran Çağlar uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor ve sahne almaya devam ediyor.